Больше двух недель не выходила на связь: мертвую девушку с пакетом на голове нашли в съемной квартире

В Мурино Ленинградской области 32-летняя женщина умерла в съемной квартире. Ее труп обнаружил хозяин жилища. Бездыханное тело с пакетом на голове лежало в ванне, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным СМИ, женщина заселилась в квартиру на улице Новой в середине апреля. Две недели спустя после этого она не выходила на связь.

Собственники жилья забеспокоились и решились съездить на место. В квартиру пришел супруг хозяйки. Он осмотрел обстановку, в которой ничего не вызывало подозрения.

Только в ванной комнате мужчина наткнулся на труп квартиросъемщицы. Его голова была замотана в пакет.

Через некоторое время по адресу прибыла полиция. В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства гибели россиянки.

Ранее сообщалось, что в Башкирии местный житель подозревается в избиении подруги до смерти. Его обнаружили обнимающимся с трупом.