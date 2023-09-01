Не выходит на связь уже несколько дней: журналист издания «Русский Вестник» пропал в Москве

Заместитель главного редактора издания «Русский Вестник» и писатель Борис Земцов бесследно исчез в Москве. Уже несколько дней мужчина не выходит на связь. О его пропаже сообщила супруга, передает Telegram-канал Baza.

По словам женщины, она отправилась на дачу 30 августа, а муж остался дома. Последний раз супруга говорила с Земцовым в 7 часов утра. Журналист не спешил ничего делать, а через несколько часов перестал выходить на связь.

На следующий день мужчина заходил в свой аккаунт в одной из социальных сетей. С тех пор о его местоположении ничего неизвестно. Прежде писатель не исчезал подобным образом, поэтому семья крайне переживает за него.

В сфере СМИ Земцов является знаменитым медиаменеджером. Он работал заместителем главного редактора «Независимой газеты», а также трудился в ряде других изданий.

В 2007 году у журналиста возникли проблемы с законом. В отношении Земцова возбудили уголовное дело за вымогательство и хранение запрещенных веществ. В 2011 году мужчина вышел из колонии по УДО.

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