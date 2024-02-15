Не выходит на связь с 28 января: звездный аргентинский шеф-повар пропал в Москве

В Москве начались поиски звездного аргентинского шеф-повара Карлоса Мартина Репетто, который прибыл в столицу РФ из Аргентины. Тревогу забила его супруга Анна, передает РЕН ТВ.

По данным источника, женщина обратилась в полицию накануне Дня святого Валентина. Она рассказала стражам порядка, что супруг перестал выходить на связь. Последний раз они общались 28 января.

С августа 2023 года повар живет отдельно от второй половинки. В какой-то момент супруги приняли решение разъехаться.

Репетто работает в Москве уже достаточно давно. В 2013 году он прибыл в столицу, чтобы возглавить кухню крупного отеля. Также аргентинский шеф-повар занимался любимым делом и в других странах.

Ранее в Свердловской области пропавшего мужчину нашли мертвым в День святого Валентина. Россиян бесследно исчез неделю назад.