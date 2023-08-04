Мальчик уехал от бабушки на самокате и пропал: ребенка ищут уже вторую неделю

14-летний мальчик из Ревды вышел из дома с самокатом и рюкзаком и пропал. Бабушка, с которой жил подросток, обратилась за помощью к полицейским только спустя неделю, так как была уверена, что внук скоро вернется. Об этом сообщает E1.ru.

Предположительно, мальчик сейчас находится в Екатеринбурге.

«Если обладаете информацией о его местонахождении, просим сообщить в дежурную часть МО МВД России «Ревдинский» по телефонам: (34397) 5-15-68, 02, 112», – передают в отделе полиции Ревды.

Искать ребенка помогают волонтеры из отряда «ЛизаАлерт». Они указали приметы мальчика: рост 168 см, обычное телосложение, темно-русые волосы. Когда подросток выходил из дома, на нем была светло-серая футболка без надписи, черные шорты с серыми лампасами, черно-белые кроссовки и кепка от «Nike».

Если вы знаете, где находится 14-летний мальчик, расскажите это поисковикам: 8 800 700-54-52, +7 953 053-04-83.

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