Не выдержало сердце: в храме умерла женщина, которая поселилась там после конфликта с сыном

Жительница Северодвинска умерла в подмосковном храме после конфликта с сыном. По предварительным данным, сердце женщины не выдержало, передает mk.ru.

По информации СМИ, россиянка хотела навестить сына в Москве. Она прилетела с Севера в столицу РФ и отправилась в Подмосковье, где тот работал. Но вместо теплой встречи ее ожидал холодный прием. Между родственниками вспыхнул конфликт, после которого женщина посетила один из местных храмов. Там она осталась на две недели.

Северянка помогала по хозяйству, а также другим прихожанам. Незадолго до кончины ей внезапно стало плохо. У женщины случился эпилептический припадок. Ей оказали помощь, но этого оказалось недостаточно. На утром россиянка умерла. Предполагается, что у нее случился инфаркт.

Ранее в Подмосковье на чердаке больницы в Орехово-Зуеве обнаружили труп женщины. Ее супруг умер много лет назад, а дочь скончалась около 10 лет назад.