Не выдержали наплыва ложной информации: близкие разбившейся в Турции МотоТани обратились к пользователям Сети

Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, разбилась насмерть в Турции несколько дней назад. После этого в Сети поползли слухи о последних секундах жизни девушки. Родственники россиянки оказались в шоке от услышанного, передает StarHit.

Так, например, родные Татьяны отрицают версию, что девушка управляла железным конем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, они не могут представить, чтобы пьяны были ее товарищи, с которыми они вместе ехала.

Слова близких МотоТани подтверждает и свидетель аварии. Он привел результаты экспертизы, которую провели турецкие правоохранители.

«СМИ пишут, что мы, якобы, были пьяные. Это не так. Сразу после приезда полиции у меня взяли пробу на алкоголь, которая показала нули», — заявил очевидец.

Ранее отец погибшей в Турции россиянки рассказал, как девушку проводят в последний путь. По словам мужчины, Татьяну кремируют в Москве.