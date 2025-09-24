Многодетная мать застрелила детей, больного раком мужа и покончила с собой

В штате Нью-Гэмпшир многодетная мать Эмили Лонг застрелила своих двоих детей, смертельно больного раком мужа и покончила с собой. К такому шагу американку, по предварительным данным, подтолкнули отчаянное финансовое положение и страх перед уголовной ответственностью за крупное мошенничество.

Как сообщает издание Daily Mail, в 2023 году у супруга Эмили, Райана Лонга, диагностировали глиобластому — агрессивную форму опухоли головного мозга. Болезнь лишила мужчину возможности работать, и все финансовое бремя, включая дорогостоящее лечение, легло на плечи жены.

Работая финансовым менеджером в сети закусочных, Эмили осознавала, что ее доходов недостаточно. По данным следствия, в течение двух лет она присваивала деньги компании, подделывая документы. Общая сумма хищений составила около 660 000 долларов.

Однако украденные средства не смогли остановить прогрессирование болезни Райана. А в начале августа 2025 года владелец бизнеса обнаружил недостачу и обратился в полицию. Осознавая неминуемое разоблачение, Эмили Лонг приняла страшное решение.

По информации правоохранительных органов, в ночь на 14 августа женщина зашла в детскую спальню, где спали ее шестилетняя дочь Райан и восьмилетний сын Паркер, и выстрелила в них. Затем она застрелила проснувшегося мужа, после чего свела счеты с жизнью.

Прибывшие по вызову соседей полицейские обнаружили тела четверых людей. Чудом остался жив трехлетний сын пары, который находился в запертой комнате на втором этаже. В настоящее время ребенок передан под опеку бабушке и дедушке.

