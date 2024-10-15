«Не верьте СМИ!»: обвиненный в избиении официантки футболист Крапивников высказался по поводу инцидента

В Сети появилась информация, что 21-летний футболист команды Медиалиги «Родина-Медиа» Даниил Крапивников ударил в живот официантку в одном из московских баров. Спортсмен всячески опровергает, что поднял руку на девушку. Это доказывает и видео, опубликованное в социальных сетях.

На самом деле, Даниил споткнулся и наступил на ногу официантке. Этот момент запечатлен на видео, выложенном в сообществе «Медиалиги» в Telegram.

«Не верьте СМИ! По ситуации с официанткой: состояние у меня там было такое себе, но никого я не бил. На самом деле я просто оступаюсь и наступаю ей на ногу, это видно на видео. В моменте она держится за ногу!», — сказал полузащитник команды.

Крапивников добавил, что ему очень стыдно перед командой, и он сделал соответствующие выводы. Лидер команды, рэпер T-Killah заступился за своего игрока. Он подтвердил, что футболист никого не бил, а просто наступил на ногу девушке. Певец пообещал позже предоставить комментарии от самой официантки.

Напомним, команда Крапивникова «Родина-Медиа» на предыдущем матче обыграла «ФК 10». Спортсмены отправились праздновать победу в бар. Там спортсмен немного перебрал и упал на официантку. Но на видео журналистам показалось, что он бьет ее в живот.