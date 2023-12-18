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17:33, 18 декабря 2023
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Не вернулся и перестал выходить на связь: мужчину нашли мертвым в лесу после новогоднего корпоратива

В Подмосковье мужчина погиб при загадочных обстоятельствах по пути с корпоратива.

Не вернулся и перестал выходить на связь: мужчину нашли мертвым в лесу после новогоднего корпоратива

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры завершили поиски мужчины, который пропал в Московской области. Местный житель возвращался с корпоратива и погиб в лесу при невыясненных обстоятельствах, передает РЕН ТВ.

Стражи порядка узнали об исчезновении мужчины от его супруги. Женщина позвонила правоохранителям и сообщила, что глава семейства вечером, 15 декабря, ушел на корпоратив в кафе. После этого он перестал выходить на связь. Домой житель Подмосковья не вернулся.

В итоге полицейские совместно с волонтерами начали поиски мужчины. Спустя день они нашли его мертвым рядом с домом в лесополосе. Что стало причиной смерти главы семейства, пока неизвестно. Для выяснения этого тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Ничего из вещей погибшего жителя Подмосковья не пропало.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле пропавшего отца восьмилетнего мальчика нашли мертвым. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер.

Источник фото:Freepik
Источник:РЕН ТВ
Автор:Артем Хохлов
Теги:
смерть
корпоратив
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