«Не в первый раз»: сын рассказал об отце, который сбил из ружья дрон в Подмосковье

Сын жителя Подмосковья, который 11 марта сбил летевший дрон из охотничьего ружья заявил, что отец делает это не в первый раз. В прошлом году бывший военный уже сбивал БПЛА. Об этом он сообщил в беседе с 360.ru.

Мужчина со сломанной ногой сбил летевший в Подмосковье дрон, потому что переживал за родных и других людей. Выяснилось, что он является ветераном боевых действий в Чечне. Сын рассказал, что отец однажды уже сбивал дрон. Предыдущий случай произошел осенью 2024 года.

«Не в первый раз уже сбивает», – заявил он.

Тогда подбитый беспилотник упал в лесу. В этот раз – на территории поля. После случившегося бывшему военному пришлось пообщаться с полицейскими и написать объяснительную.

52-летний мужчина в момент атаки находился на дачном участке в Дулебино. В какой-то момент он услышал звук моторов дронов и зарядил ружье. Он выстрелил в беспилотник, который двигался в сторону города Озеры. Там находилась семья мужчины. Стрелок попал со второго раза.

Ранее мы писали о том, что захотевший взять интервью у Путина блогер из США чуть не попал под удар дронов ВСУ.