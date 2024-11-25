Не в летах, а в полете: пожилой индус поднялся в небо и стал домогаться сразу четырех женщин

Пожилой пассажир авиакомпании Singapore Airlines домогался сразу четырех женщин. Он приставал к незнакомкам прямо во время рейса. После приземления и разбирательства ему были предъявлены обвинения, передает The New Paper.

Самолет, в котором летел 73-летний индиец, летел из США в Сингапур. Сначала пожилой мужчина выбрал своей жертвой одну женщину. Потом он переключился на другую представительницу прекрасного пола.

Когда с ними было покончено, то неугомонный старик стал приставать еще к двум незнакомкам. Были ли пострадавшие от действий индийца пассажирками или членами экипажа, не уточняется.

За домогательства пожилой мужчина предстанет перед судом. За совершенные противоправные действия ему грозит до трех лет лишения свободы или штраф.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спасла человека на борту самолета. Она помогает пассажирам не в первый раз.