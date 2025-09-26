Не устроил размер приданого: родственники жениха заперли невесту в комнате с ядовитой змеей

В Индии в городе Канпур невеста попала в больницу после укуса ядовитой змеи. Опасное пресмыкающееся напало на девушку по вине родственников жениха: таким образом они хотели заставить семью пострадавшей увеличить размер приданого.

Денежный вопрос возник сразу после свадьбы, передает издание India Today. Родственников жениха не устроил размер приданого, и они решили увеличить его радикальным способом.

К запертой в комнате невесте подбросили ядовитую змею. Девушка получила укус, но вымогатели до последнего не хотели выпускать ее и вызывать врачей.

В итоге индианке все же удалось спастись. Теперь расследованием данного инцидента занимается полиция. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении всех, кто причастен к вымогательству.

Ранее в Индии произошел подобный случай. Неудовлетворенный приданым муж заставил жену выпить средство для унитазов.