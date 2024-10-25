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Опубликовано 25 октября 2024, 17:49
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Не успела выйти из вагона: в Самарской области женщина-инвалид погибла из-за дверей электрички

В Самарской области погибла 26-летняя женщина, которую зажало дверьми электрички.
Не успела выйти из вагона: в Самарской области женщина-инвалид погибла из-за дверей электрички

© Freepik

В Самарской области погибла 26-летняя женщина-инвалид. Она не успела выйти из электрички на неосвещенном перроне: вместе с ходунками пассажирку зажало дверьми, после чего поезд тронулся.

О происшествии сообщает Kp.ru.

Трагедия произошла 20 октября в Обшаровке. Женщина возвращалась вечером на пригородной электричке. Местная жительница рассказала, что девушка приехала в Обшаровку в гости к знакомому – у того был день рождения.

Однако выйти из поезда не успела – ее зажало. Машинист увидел это, уже выехав на освещенный участок.

У погибшей остались двое детей. Известно, что она с детства была инвалидом.

Следователи начали проверку, чтобы установить обстоятельства происшествия. По ее окончании будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что страховая потребовала денег с дочери погибшей под колесами электрички женщины.

Источник фото:Freepik
Источник:Kp.ru
Автор:Лилия Караева
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