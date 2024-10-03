«Для меня ситуация дикая»: страховая потребовала деньги с дочери женщины, погибшей под колесами электрички

Страховая компания подала в суд на дочь женщины, погибшей под колесами электрички в 2022 году. В итоге с нее взыскали деньги.

Об этом сообщает 360.ru.

Издание пообщалось с ответчицей и узнало, что суд состоялся 16 сентября. 30 числа она получила решение.

Девушка не присутствовала на заседании. Она говорит, что обирается его оспаривать. Россиянка призналась: «Для меня ситуация дикая».

Ей известно, что страховщики имеют право требовать деньги.

«Но я считаю, что в этой ситуации можно как-то немножко почеловечнее относиться к людям», - поделилась девушка.

Ранее сообщалось, что выжившие при теракте в «Крокусе», а также родственники погибших обратились с коллективным иском в суд. Ответчиком по нему выступила страховая компания.