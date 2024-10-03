Опубликовано 03 октября 2024, 14:111 мин.
«Для меня ситуация дикая»: страховая потребовала деньги с дочери женщины, погибшей под колесами электрички
Страховая взыскала деньги с дочери погибшей под колесами электрички женщины.
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Страховая компания подала в суд на дочь женщины, погибшей под колесами электрички в 2022 году. В итоге с нее взыскали деньги.
Об этом сообщает 360.ru.
Издание пообщалось с ответчицей и узнало, что суд состоялся 16 сентября. 30 числа она получила решение.
Девушка не присутствовала на заседании. Она говорит, что обирается его оспаривать. Россиянка призналась: «Для меня ситуация дикая».
Ей известно, что страховщики имеют право требовать деньги.
«Но я считаю, что в этой ситуации можно как-то немножко почеловечнее относиться к людям», - поделилась девушка.
Ранее сообщалось, что выжившие при теракте в «Крокусе», а также родственники погибших обратились с коллективным иском в суд. Ответчиком по нему выступила страховая компания.