«Не успела»: дочь российского пенсионера из издевательского украинского видео рассказала, как разлучилась с ним
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Дочь пропавшего российского пенсионера, над которым издевались украинские националисты, рассказала, что разлучилась с ним 6 августа. Дедушку вывезли из Гоголевки в центр Суджи – вернуться обратно родственница не успела, людей туда уже не пропускали.
Подробностями она поделилась с РЕН ТВ.
Доставив дедушку в Суджу, женщина поехала отвозить детей.
«Все были голые и раздетые, думали вернуться обратно. Туда не пропускали, но оттуда люди выезжали», - рассказала она.
Женщина отвезла детей в Курск и планировала вернуться за отцом.
«Должна была вернуться за ним, но не успела. Я не знаю, почему он вышел... Я всю жизнь о нем заботилась, не знаю, что за рок», - размышляет она.
О судьбе мужчины ничего не известно. Семья надеется найти дедушку.
Ранее в Сети появилось видео, на котором украинские боевики оскорбляют пенсионера. Запись была сделана 11 августа – мужчина заблудился и встретил двух солдат ВСУ. По некоторым данным, пенсионера застрелили.
Ранее сообщалось, что ВСУ убили двух мирных украинцев, которых солдаты ВС РФ пытались вывести в безопасное место.