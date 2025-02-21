Не удержался: в Дагестане зарекшийся не пить 60-летний мужчина получил 40 ударов плетью за срыв

Непреодолимая тяга к алкоголю стоила 60-летнему жителя Дагестана порки. Его отхлестали родственники, которые прежде пообещали такую «расправу» в случае срыва, передает Kp.ru со ссылкой на правоохранителей.

Наказание, которому подвергли мужчину, утекло в Сеть. Процесс порки снимали очевидцы, которые, вероятно, были или близкими, или соседями пожилого дагестанца.

Несмотря на произошедшее, ни пострадавший, ни его обидчики зла друга на друга не держат. Близкие мужчины рассказали, что действовали согласно обещанию. Житель республики не удержался, выпил, после чего был отхлестан плетью. В полиции сообщили, что участники инцидента доставлены в участок для выяснения деталей.

Ранее жительница Армавира вонзила нож в живот пятилетнему сыну. Таким образом женщина хотела наказать ребенка за плохое поведение.