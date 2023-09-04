Не удержалась от прогулки по родным местам: 72-летняя пенсионерка ушла за грибами и не вернулась

В Челябинской области организованы поиски 72-летней женщины, которая ушла за грибами тря дня назад и до сих пор не вернулась домой. Тревогу забили родственники пенсионерки, которые на смогли отыскать ее самостоятельно, передает 74.ru.

Жительница Златоуста вернулась на родину спустя пять лет. Соскучившись по знакомым местам, она не удержалась от прогулки и пошла в лес за грибами. Вместе с женщиной были ее родственники, однако в процессе она отделилась от группы и бродила одна в районе реки. Через какое-то время пенсионерка перестала откликаться. Сначала близкие попытались отыскать бабушку самостоятельно, но ближе к вечеру оставили попытки и обратились за помощью .

Спасатели приступили к поискам женщины уже в сумерках. Пешим ходом и на специальной техники они осмотрели область, где в последний раз видели жительницу Златоуста. Сейчас к прочесыванию территории присоединились сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Ранее в Свердловской области завершились поиски матери с ребенком. Оказывается женщина находилась у своего нового знакомого.