21:22, 29 декабря 2023
1 мин.
На станции МЦК неизвестный толкнул женщину на рельсы
© Freepik
В Москве женщину госпитализировали после падения на рельсы. Инцидент произошел на станции МЦК «Кутузовская».
Подробности приводит телеканал «360».
По словам женщины, ее толкнул на рельсы неизвестный.
На место выехали скорая помощь и полицейские. Женщину подняли на платформу. У пострадавшей обнаружили ушиб нижней части спины, а также таза. Она была госпитализирована.
Обстоятельства происшествия предстоит выяснить правоохранителям.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье пьяные мужчины ранили ножом подростков на перроне. Одному вонзили нож в спину, другой получил рану щеки. Скорую вызвали пассажиры прибывшей электрички. Злоумышленники тем временем сели в последний вагон и уехали в сторону столицы.
Источник фото:Freepik
Источник:Телеканал «360»
Автор:Лилия Караева
Новости партнеров
О чем говорят