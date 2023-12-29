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СЛУЧИЛОСЬ
21:22, 29 декабря 2023
1 мин.

На станции МЦК неизвестный толкнул женщину на рельсы

На станции МЦК неизвестный толкнул женщину на рельсы

© Freepik

В Москве женщину госпитализировали после падения на рельсы. Инцидент произошел на станции МЦК «Кутузовская».

Подробности приводит телеканал «360».

По словам женщины, ее толкнул на рельсы неизвестный.

На место выехали скорая помощь и полицейские. Женщину подняли на платформу. У пострадавшей обнаружили ушиб нижней части спины, а также таза. Она была госпитализирована.

Обстоятельства происшествия предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пьяные мужчины ранили ножом подростков на перроне. Одному вонзили нож в спину, другой получил рану щеки. Скорую вызвали пассажиры прибывшей электрички. Злоумышленники тем временем сели в последний вагон и уехали в сторону столицы.

Источник фото:Freepik
Источник:Телеканал «360»
Автор:Лилия Караева
Теги:
происшествие
женщина
госпитализация
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