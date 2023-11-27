Не сразу обнаружили пропажу: две девочки сбежали из детского сада во время прогулки

В Набережных Челнах завершились поиски двух девочек, которые сбежали из детского сада. Несовершеннолетних воспитанниц нашли живыми. Прокуратура Татарстана по факту случившегося проводит проверку, передает Telegram-канал «Набережные Челны онлайн».

Инцидент произошел в учреждении под названием «Реченька». Во время прогулки с детской площадки сбежали две воспитанницы — при этом взрослые, присматривающие за несовершеннолетними, не сразу обнаружили пропажу. Тревогу забили лишь спустя полтора часа.

По словам мамы одной из девочек, к ее приезду в детский сад все разрешилось — потеряшек нашли сами работники учреждения. За время отсутствия воспитанницы успели погулять в трех комплексах и несколько раз перейти дорогу.

Несмотря на то, что беглянок нашли и с ними все в порядке, случившимся заинтересовались правоохранители. По факту исчезновения детей они начали проверку.

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