Бывшая воспитательница детсада рассказала, как ее заставляли бить малышей под угрозой убийства

Бывшая воспитательница одного из частных детских садов Новосибирска поделилась «особенностями» своей работы. Оказалось, что начальство заставляло женщину избивать воспитанников под угрозой увольнения и даже убийства.

Знакомая педагога поделилась историей с infopro54.ru. По словам девушки, за воспитательницей в детском саду постоянно следило начальство с помощью камер видеонаблюдения. Как только дети начинали вести себя крайне игриво и буйно, их требовали отлупить. Педагог, как отметила знакомая, не хотела выполнять подобные распоряжения и всего лишь делала вид.

«Она даже пыталась обмануть эту садистку. Засовывала руки под одеяло к ребенку и била сама себя, чтобы были слышны звуки удара. Вообще она признавалась, что ребятишки ее не раздражали, она в принципе любит детей и хорошо с ними обращается», — рассказала девушка.

При этом хозяйка частного детсада, помимо жестоких просьб, угрожала воспитательнице. Она обещала уволить женщину, если та не будет выполнять приказы. А один раз начальница даже заговорила об убийстве.

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