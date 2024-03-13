«Не сплю ночами»: глухонемая таксистка боится за свою семью после нападения мужчины

Избитая в Подмосковье глухонемая девушка-таксистка заявила, что боится за свою семью. Виктория призналась в беседе с телеканалом «360», что не может спать ночами после случившегося.

Таксистка до сих пор находится в стрессе и боится не только за себя, но и за близких. Она рассказала, что нападавший в итоге с ней не связывался.

«Я боюсь за свою семью, за своих детей, за свой дом. До сих пор сильный стресс, не сплю ночами. Иногда звоню своей маме», – поделилась Виктория.

Девушка переживает, что мужчина мог попросить кого-то следить за ней или ее членами семьи. Особенно она переживает за детей.

Напомним, что инцидент произошел в Дмитрове 8 марта. Мужчина напал на Викторию, когда она была за рулем такси. Сам он ехал на пассажирском сиденье в автомобиле дочери и посчитал, что таксистка должна была уступить дорогу во время движения. В какой-то момент он вышел из машины и подошел к автомобилю глухонемой девушки. Нападавший разбил стекло и ударил водительницу.

Отмечается, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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