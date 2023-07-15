Не спадала температура: россиянка лечила ребенка от ВИЧ в домашних условиях, но он скончался

В одной из деревень Ленинградской области умер девятилетний ребенок, которого мать лечила от ВИЧ в домашних условиях. Как заразился ее сын, установит следствие.

О смерти мальчика сообщил Пятый канал.

Мать вызвала скорую 14 июля днем. Она пожаловалась, что у сына пять дней держалась высокая температура. Женщина не обращалась в больницу – лечила дома.

Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка. У матери нашли документы, подтверждающие наличие ВИЧ-инфекции у сына.

О женщине известно, что ей 40 лет. Жила в двухкомнатной квартире и нигде не работала.

Ранее мы писали о том, как подать в суд на супруга за заражение половыми инфекциями. Адвокат Екатерина Антонова рассказала, что с ответчика можно взыскать расходы на лечение и компенсацию морального вреда. Истцу придется документально подтвердить, что до этого лицо не было заражено ЗППП. Предусмотрена ответственность за заражение сифилисом, гонореей, ВИЧ и другими половыми инфекциями.