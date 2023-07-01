«Потребуются медицинские документы»: как подать в суд на супруга за заражение половыми инфекциями

В России предусмотрено наказание для супругов за заражение половыми инфекциями. Подробнее о том, как подготовить исковое заявление и по каким ЗППП можно заявить гражданский иск, рассказала адвокат Екатерина Антонова.

В исковом заявлении истец может потребовать взыскать с ответчика расходы на лечение и компенсацию морального вреда. Все заявленные требования должны быть подтверждены документально.

К болезням, за которые предусмотрена ответственность, относятся сифилис, венерическая лимфогранулема, хламидиоз, гонорея, гепатит В, а также ВИЧ.

Адвокат сообщила изданию Газета.Ru, что можно обратиться в полицию с целью привлечь виновника к уголовной ответственности и уже в рамках уголовного процесса подать гражданский иск о взыскании понесенных на лечение расходов.

Антонова предупредила, что в ходе разбирательства могут рассматриваться интимные подробности. Стоит учитывать, готовы ли вы раскрывать сведения о том, пользовались ли средствами контрацепции, и сообщал ли партнер, что болен ЗППП.

«Также потребуются медицинские и иные документы, подтверждающие факт того, что потерпевшее лицо ранее не было заражено ЗППП», – сказала адвокат.

Ранее мы писали о самом надежном методе контрацепции. Его используют только 5% пар.