Не смогли выйти: дикий лесной кот осадил башню с туристами

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось прийти на помощь туристам в центральной Германии. Люди оказались заблокированы в башне из-за дикого лесного кота. Зверь не выпускал группу на улицу, передает Life.ru.

Тревожный звонок поступил стражам порядка накануне, 21 октября. Люди позвонили в полицию и сообщили, что вынуждены сидеть в башне из-за дикого лесного кота, который почувствовал себя хозяином и занял лестницу.

В итоге правоохранителям пришлось в срочном порядке выехать по указанному адресу. Через некоторое время они прибыли на место и спугнули дикое животное. Туристы смогли покинуть башню. Никто из людей, по предварительным данным, в результате случившегося не пострадал.

Ранее в России, в Ленинградской области, нашли мертвой местную жительницу, которая потерялась в лесу. Из-за чего погибла женщина пока неизвестно, однако упоминается, что она могла повстречаться с медведем.