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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 21 мая 2024, 18:33
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Не смогли добиться желаемого: мужчины пытали односельчанина утюгом, требуя отдать монету времен Николая II

В Белоруссии мужчине жгли утюгом лицо и грудь из-за золотой монеты.
Не смогли добиться желаемого: мужчины пытали односельчанина утюгом, требуя отдать монету времен Николая II

© Freepik

Двое мужчин пытали знакомого ради золотой монеты времен Николая II в Белоруссии. Они прикладывали к разным частям тела жертвы раскаленный утюг, передает Kp.ru.

Инцидент произошел в Мядельском районе. Двое мужчин распивали алкоголь у знакомого. В какой-то момент они вспомнили, что у односельчанина есть золотая монета, которую тот нашел в лесу.

Гости решили заполучить реликвию, чтобы потом выгодно продать ее. Они стали пытать хозяина с целью получения сведений о ее местонахождении.

Мужчину избивали, жгли раскаленным утюгом. Однако злоумышленникам так и не удалось ничего выведать про монету.

Потерпев неудачу, несостоявшиеся грабители сбежали, но были вскоре пойманы полицией. Теперь каждому из них грозит по 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина получил ножевые ранения. Он участвовал в драке за шаурму.

Источник фото:Freepik
Источник:Kp.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
монета
преступления