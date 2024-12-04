«Не смогла сдержать слез»: в Екатеринбурге допросили главного свидетеля убийства Далера

В Екатеринбурге допросили сестру умершего приемного ребенка Далера. Она является главным свидетелем убийства мальчика.

Подробности сообщает Ura.ru со ссылкой на информированный источник.

Процесс был закрытым. Девочка на сегодняшнем заседании «не смогла сдержать слез». На допросе сестра погибшего Далера повторила сказанное еще 23 мая. Тогда несовершеннолетняя хоть и была на нервах, контролировала эмоции. Сегодня девочка разрыдалась.

Следующее заседание по делу об убийстве Далера пройдет 10 декабря.

Ранее сестра мальчика рассказывала, что в роковой день опекунша избила ребенка рожком для обуви – женщина пришла в ярость из-за того, что тот съел виноград. Избитому мальчику не вызвали врачей – оставили в таком состоянии. Утром опекун отправила сестру мыть ребенка – девочка заметила следы от ударов на голове, теле, руках и ногах. При этом состояние малыша только ухудшалось – в ванной он сполз по стенке, потерял сознание и вскоре умер. Скорую не вызывали – опекун потребовала молчать.

Ранее сообщалось, что опекуншу обвинили в 62 преступлениях в отношении Далера.