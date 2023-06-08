Не смог спасти себя: подросток утонул, вытаскивая одноклассницу из воды

Вечером 7 июня 14-летний школьник из Новосибирской области, спасая из воды одноклассницу, утонул.

Об этом сообщает kp.ru.

Известно, что девушка зашла слишком глубоко в воду и начала тонуть. Тогда одноклассник начал ее спасать со дна ямы глубиной 5 метров. Мальчик стал передавать тонувшую по цепочке и стал тонуть сам.

Односельчане погибшего также сообщают, что он прыгнул в воду в одежде. В воде погибшему стало плохо, у остальных участников купания не хватило сил вытащить друга.

Тело погибшего было найдено спустя сутки. СУ СК РФ начали по данному факту доследственную проверку.

«В настоящее время следователями изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщается в ведомстве.

Напомним, в мае этого года в Чувашии были найдены три тела утонувших в реке детей. Как отмечалось ранее, 9-летние погибшие отправились купаться в необорудованном для этого месте.