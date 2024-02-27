Не смог пристегнуться: дебошира с избыточным весом сняли с рейса

Пассажира рейса Барнаул — Москва сняли с рейса из-за дебоша. Мужчина не смог пристегнуться ремнем безопасности, не захотел пересаживаться на другое место и стал вызывающе себя вести по отношению к бортпроводникам, передает «Катунь 24».

Непредвиденная ситуация произошла сегодня, 27 февраля. Пассажир рейса, направлявшегося из Барнаула в Москве, не смог из-за тучного телосложения пристегнуться ремнем безопасности.

Бортпроводники предупредили мужчину, что он не сможет воспользоваться удлинителем для ремня на этом месте, и предложили ему пересесть. Но россиянин в грубой форме отказался и устроил на борту дебош.

В итоге членам экипажа пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции. Буйного мужчину сняли с рейса, а воздушное судно после этого поднялось в небо.

Ранее самолет из Петербурга в Хургаду пришлось посадить из-за дебоша на борту. Две девушки перебрали с алкоголем и стали вызывающе себя вести.