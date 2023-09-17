Не смог отбиться: медведь напал на грибника и оторвал ему ногу

Мертвого мужчину обнаружили в Ломоносовском районе Ленинградской области. Тело погибшего было изодрано. Кроме того, у трупа отсутствовала нога. Позже стало известно, что на грибника напал медведь, передает 78.ru.

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины в Ломоносовском районе. По предварительной версии, тот отправился в лесополосу за грибами. В какой-то момент мужчина повстречал медведя. Дикое животное набросилось на человека и отгрызло ему ногу. От полученных травм пострадавший грибник скончался.

Через некоторое время был обнаружен труп мужчины. На поиски медведя также направилась специальная группа. В итоге агрессивное животное было отловлено и застрелено. Теперь детали гибели грибника выясняют стражи порядка.

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