«Не способен на что-то подобное»: работник пилорамы рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в лесу

В Тверской области по подозрению в убийстве 13-летней девочки задержали мужчину, который работал на пилораме. Бывший коллега фигуранта уголовного дела рассказал о нем журналистам.

По словам работника, мужчина около месяца назад переехал на другой участок. Однако недавно он вернулся на базу. Последний раз собеседник журналистов РЕН ТВ видел подозреваемого в убийстве 2 недели назад. Он считает, что его коллега не способен на такое преступление.

«Я его сам недели две назад видел. Не сказать, что человек способен на подобное. Вроде как спокойный человек. Заехал на базу, я его спрашиваю, по какому вопросу. Он говорит, доску забрать. Он ранее работал на этой базе», — рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что в Тверской области завершились поиски школьницы. Спустя неделю ее тело нашли изувеченным в лесу.