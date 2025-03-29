Истерзанное тело нашли неделю спустя: задержан подозреваемый в гибели пропавшей 13-летней девочки

В Тверской области сотрудники правоохранительных выясняют обстоятельства гибели 13-летней девочки, которая пропала неделю назад. По подозрению в причастности к ее убийству задержан один человек, передает Telegram-канал Readovka. Его личность пока не раскрывается.

Стражи порядка утверждают, что преждевременные выводы по ситуации делать рано. Они заявили об этом после появления в Сети споров о личности предполагаемого преступника.

По информации Telegram-канала Mash, злоумышленником оказался 34-летний местный работник пилорамы. Ранее он был судим за кражи и убийство. Информация о его причастности к преступлению официально не подтверждена.

Ранее сообщалось, что в Тверской области завершились поиски пропавшей девочки. В день исчезновения она направлялась в гости к подруге. Она шла пешком через лес.