Не шел на переговоры и угрожал расправой: силовики спасли женщину, взятую в заложницы

Сотрудники правоохранительных органов спасли жительницу Петропавловка-Камчасткого, которую удерживал в заложниках мужчина. Женщину удалось освободить, а злоумышленника задержать, передает Telegram-канал Единый ситуационно-мониторинговый центр Камчатского края.

Сигнал о захвате заложников поступил с улицы Кроноцкой. Там некий мужчина удерживал жертву силой и грозился расправиться с ней. При этом он не шел на переговоры.

Оперативно прибывшие на место инцидента силовики оценили обстановку и стали готовиться к штурму. В итоге операция прошла успешно и жительницу Петропавловска-Камчатского спасли. Мужчина же был задержан. В результате случившегося, по данным правоохранителей, никто не пострадал.

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