Не считает себя героем: пассажир, спасший людей с горящего SSJ-100, рассказал о первых секундах после посадки

Самолет SSJ-100 вспыхнул после посадки в турецкой Анталье. На борту воздушного судна находились люди. В первые минуты ЧП им пришел на помощь один из пассажиров по имени Султан. Он вовремя сориентировался и помог всем покинуть горящую машину.

Султан летел в Турцию по работе, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Обычно мужчина пил снотворное, когда пользовался самолетом, но в этот раз не стал. Перед посадкой пассажир почувствовал что-то неладное, а потом произошел жесткий удар.

По словам Султана, стюардесса в этот момент растерялась и не знала, что надо делать. Тогда мужчина силой открыл аварийную дверь, а затем помог другим пассажирам выбраться из самолета. Героем он себя не считает. Уже сегодня россиянин планирует вернуться домой в Краснодарский край.

Ранее журналистка Ксения Собчак призвала не летать «Суперджетом» после инцидента в Анталье. Она назвала его «ужасом, летящим на крыльях».