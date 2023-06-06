Не ругайтесь матом: таксист ударил подростка ножом за просьбу не употреблять брань

На улице Даниялова в Махачкале 42-летний таксист ударил подростка ножом за нецензурную брань. На просторах интернета инцидент назвали «разборкой не по-джентельменски».

5 июня мать и два сына направлялись на море. Когда они сели в такси, мужчина был взволновал, нервничал и громко матерился на других участников движения.

13-летний сын не выдержал и попросил водителя быть сдержаннее в присутствии матери. В скором времени таксист перешел от слов к действиям — мужчина остановил машину и ударил ребенка ножом.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу, а остальных участников конфликта — в отдел для дачи показаний. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на МВД Дагестана.

5 июня 2023 года, в 14:50, в Дежурную часть Ленинского отдела полиции поступило сообщение от мужчины о том, что неизвестный мужчина с ножом бросается на его детей — объяснили в ведомстве.

Мальчик проходит медосвидетельствование. Личность таксиста установили. Грозит ли ему наказание — пока неизвестно.

Напомним, в октябре прошлого года в школе Махачкалы девятиклассник смертельно ранил ножом одноклассника.

Ранее мы писали о школьнике из Волгограда, который ударил сверстницу ножом в шею.