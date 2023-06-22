Между владельцем пропавшего батискафа и жертвами «Титаника» нашли неожиданную связь

Жена Стоктона Раша, основателя OceanGate, который являлся пилотом пропавшего батискафа «Титан», является потомком магната Исидора Штрауса и его жены Иды, погибших при крушении «Титаника». Об этом сообщается на сайте Life.ru со ссылкой на The New York Times.

Источник утверждает, что супруга Стоктона Раша Венди является праправнучкой Штрауса и его жены.

Архивные записи показали, что Штраус с супругой были пассажирами первого класса. По словам выживших в катастрофе, магнат отказался от места в спасательной шлюпке, так как в свободных местах в них нуждались женщины и дети. Подчеркивается, что Ида решила остаться с мужем, вместо спасения.

Согласно архивам NYT, тело Штрауса обнаружили в море примерно через две недели после катастрофы, останки его жены так и не были найдены.

В итоге Венди Раш – это потомок одной из дочерей Штраусов. Венди вышла замуж за основателя OceanGate в 1986 году.

Напомним, что батискаф исчез с радаров пока спускался к обломкам «Титаника». На его борту, принадлежащего компании OceanGate Expeditions, находятся ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман.

Ранее сообщалось, что ветеран ВМС рассказал, что происходит с экипажем пропавшего близ «Титаника» судна.