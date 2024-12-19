Не проявил уважения к согласию своих жертв: дублера Брэда Питта приговорили к колонии за изнасилование

Дублера актера Брэда Питта Люка Форда признали виновным по 19 пунктам обвинения, включая изнасилование и насилие. Он получил 21 год колонии, передает Daily Record.

По данным СМИ, Форд совершил ряд преступлений с 2008 по 2020 год. Актер предстал перед судом в Шотландии, где впервые слушалось дело об обмане партнерши про использование контрацептивов.

Во время заседания прокурор охарактеризовал Форда как «серийного преступника», который не проявил уважения к согласию своих жертв. Кроме того, по итогам заседания было принято решение о внесении имени дублера в специальный реестр преступников. Срок нахождения его там определен не был.

Ранее в США 14-летний школьник пробрался в дом 91-летней пенсионерки. Он обездвижил пожилую женщину и изнасиловал ее. После совершения преступления подросток скрылся.