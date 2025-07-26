«Не проверили проводку»: женщина и трое детей сгорели в недавно купленном доме

Пожар унес жизни четырех человек в Свердловской области. Женщина и трое детей сгорели в доме, который был приобретен недавно. По информации URA.RU, в жилье после покупки не проверяли проводку.

Журналисты узнали подробности трагедии от пресс-службы свердловского главка МВД. Правоохранители заявили, что семья купила дачный домик 19 июля.

«Скорее всего, электропроводку в момент оформления сделки по покупке дома тщательно не проверили, что и могло привести к непоправимым последствиям», — рассказали в ведомстве.

В ночь, когда произошел пожар, в постройке находились восемь человек — хозяйка, ее подруга и их дети. Владелице жилья удалось спастись, еще трое детей тоже выжили, а гостья и еще трое несовершеннолетних погибли.

Ранее сообщалось о смерти осужденного по делу о «Зимней вишне» пожарного Сергея Генина. Он скончался в возрасте 49 лет.