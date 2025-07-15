Не дожил до 50-летия: умер пожарный, осужденный за трагедию в «Зимней вишне»

После продолжительной болезни умер пожарный Сергей Генин, осужденный по статье о халатности при тушении ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщили ТАСС близкие мужчины.

Родственники Сергея рассказали, что он умер в больнице. В последние дни он находился в реанимации. Ему было 49 лет.

На момент трагедии Генин занимал должность начальника караула пожарно-спасательной части № 1 федеральной противопожарной службы по Кемеровской области. Сергей и его команда были одними из первых, кто прибыл на место происшествия. Ему единственному удалось спасти человека при пожаре.

Несмотря на его активное участие в спасательных операциях, Сергей Генин впоследствии оказался на скамье подсудимых. Ему было предъявлено обвинение в халатности — следствие утверждало, что он ненадлежащим образом руководил тушением пожара и спасательными работами, что привело к гибели людей. Сам Генин и его защита настаивали на том, что он действовал в условиях крайней неопределенности, отсутствия достоверных данных о местонахождении очагов возгорания и пострадавших, а также о планировке торгового центра, и делал все возможное для спасения жизней.

В ноябре 2021 года суд признал Сергея Генина виновным и приговорил его к шести годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима. В 2023 году мужчину отпустили из-под стражи по состоянию здоровья.

Ранее осужденный за смертельный пожар совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский вышел из колонии по УДО.