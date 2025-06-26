«Не пройдет дня, чтобы я добра не сделал»: обвиняемый в избиении Юлии Ван выступил с речью в суде

Суд продлил домашний арест бывшему министру торговли Московской области Михаилу Хубутии, обвиняемому в жестоком избиении возлюбленной Юлии Ван. Предприниматель выступил с речью в суде, в которой назвал себя честным и порядочным человеком.

Защита Хубутии настаивала на запрете определенных действий вместо домашнего ареста. По словам адвокатов, Михаил добровольно дал показания, возместил потерпевшей 500 тыс. рублей, а в 2023 году пожертвовал крупную сумму на поддержку бойцов СВО.

Фигурант дела, выступая с речью в суде, заявил, что постоянно совершает добрые поступки.

«Честнее и порядочнее человека, чем я — я такое редко встречаю, это знает все мое окружение. Не пройдет дня, чтобы я добра не сделал: каждое утро начинаю с молитвы, по воскресеньям помогаю нищим и бедным в храмах», — приводит его слова Telegram-канал Baza.

Хубутия добавил, что о его честности и порядочности знает все окружение, которое может это подтвердить. Он также отметил, что каждый день приносит пользу обществу.

Напомним, бизнесмен ворвался к Юлии в дом в Одинцово ночью и жестоко избил. После случившегося девушка попала в больницу с многочисленными травмами. Помощь ей вызвала няня ребенка.

Ранее Юлия Ван рассказала, что сразу после знакомства Хубутия купил ей одежды на 700 тысяч, а через месяц подарил апартаменты в центре Москвы.