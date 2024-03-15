Не пожалел и двоих малолетних детей: убийцу семьи приговорили к пожизненному сроку

Суд в Ростове-на-Дону вынес решение по делу об убийстве четырех человек. Обвиняемый в совершении преступления Денис Машонский был приговорен к пожизненному сроку, передает РЕН ТВ со ссылкой на корреспондентов из зала заседания.

Злоумышленник устроил расправу над семьей в 2022 году. Находясь в неадекватном состоянии, мужчина ворвался в чужую квартиру и стал стрелять по людям. В результате нападения погибли трое взрослых и один несовершеннолетний. Также тяжелое ранение получил еще один ребенок, но его смогли спасти врачи.

После совершения преступления Машонский пытался сбежать, однако стражи порядка быстро вышли на его след и задержали. На суде ему избрали наказание в виде пожизненного заключения за решеткой.

Ранее в Дагестане молодого человека заподозрили в убийстве двух старушек топором. Его задержали спустя пять часов после совершения преступления.