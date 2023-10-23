Не пощадили даже маленьких детей: мужчину и женщину осудили спустя 18 лет за убийство шести человек

Жители Приморья, мужчина и женщина, получили большие сроки за убийство шести человек. Приговор был вынесен спустя 18 лет после совершения преступления, передает Telegram-канал Прокуратура Приморского края.

Зверское убийство произошло летом 2005 года в городе Артем. Пара выпивала вместе с друзьями в частном доме. В какой-то момент фигурантка уголовного дела приревновала избранника к приятельнице и ударила ее железным прутом. Потом женщина добила жертву ножом.

Чтобы скрыть следы преступления, пара решила устранить свидетелей. Так, от рук мужчины и женщины погибли двое детей 12 и 10 лет, а также еще три человека — их зарубили топором. Первое время преступление не удавалось раскрыть. Правоохранители вышли на след убийц лишь спустя 15 лет. Еще несколько лет потребовалось для подготовки дела и направления его в суд. В итоге мужчина получил за убийство 21 год колонии, его возлюбленная — 19 лет.

Ранее в Якутии обнаружили тела четырех человек в частном доме. Погибшие люди, судя по всему, были застрелены.