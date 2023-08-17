Не порадовался за молодоженов и получил гранату в дом: гостю свадьбы отомстили за грустное лицо

26-летний мужчина из Ставропольского края бросил боевую гранату в дом своего знакомого в ночь после свадьбы. На мероприятии они оба были в роли гостей. Об этом сообщает Life.ru.

Приятели поссорились прямо во время торжества. Одному мужчине показалось, что знакомый недостаточно сильно радуется за молодоженов. Его злость не стихла даже после свадьбы, поэтому ночью он поехал к оппоненту вместе с гранатой.

Взрыв выбил в доме стекла, повредил забор и кирпичную кладку. Что действительно интересно, в момент бросания гранаты хозяин жилья спокойно спал. Он никак не пострадал в результате случившегося. А вот обозленного знакомого сейчас проверяет полиция.

Ранее мы писали, что в Самарской области женщина украла кольцо невесты, чтобы сорвать свадьбу. Украшение она продала соседке. Таинственную пропажу заметили лишь после торжественной церемонии. В свою очередь, подруга призналась, что пошла на кражу из-за чувств к жениху.