Не понравился внешний вид ребят: житель Евпатории напал на группу неформалов и умер от удара ножом

Убийство под видеокамерами произошло в Евпатории. Там мужчина умер от удара ножом после конфликта с субкультущиками. Ему не понравилось то, как одеты ребята, передает Telegram-канал Mash на волне.

Все началось со словесной перепалки у кафе, где группа молодых людей повстречала агрессивного мужчину. Незнакомец дал ребятам понять, что ему не нравится их внешний вид, а затем пошел в атаку с бутылкой в руках.

22-летний парень из компании, как видно на опубликованных в Сети кадрах, опередил нападавшего и ударил его ножом. Молодой человек утверждает, что сделал это из соображений самообороны.

Раненый житель Евпатории через некоторое время скончался в реанимации. Субкультурщика, который орудовал ножом, задержала полиция. По факту случившегося ведется расследование.

Ранее в Москве мужчина зарезал знакомую и ее защитника. Он напал на девушку из-за ее сходства с бывшей возлюбленной.