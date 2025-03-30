Не понимает, как останки оказались среди его вещей: подозреваемый в расчленении петербурженки дал показания

Мужчина, которого обвиняют в убийстве жительницы Северной столицы и расчленении ее трупа, не считает себя причастным к преступлению. Пенсионер не понимает, как части тела женщины оказались в его вещах.

Петербуржец, снимавший квартиру у убитой, дал показания, передает Telegram-канал Фонтанка SPB Online. Он не признал вину в случившемся и рассказал, как обстояли дела по его представлению.

Мужчина заявил, что мешки с мусором уже три дня стояли на лестничной клетки возле квартиры. В ночь на 29 число, по словам пенсионера, к нему приезжал муж убитой. Он искал супругу, которая пропала. На следующий день муж хозяйки квартиры обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что убитая и расчлененная женщина перед расправой успела позвонить в 112. Позже ее тело обнаружили в мешках с мусором, которые вывез из дома пенсионер. Предполагается, что квартиросъемщик мог расправиться с хозяйкой из-за долга.