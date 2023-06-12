Не поделились шашлыком: в Москве произошла массовая драка из-за мангала

В Терлецком парке Москвы произошла массовая драка. Посетители не смогли поделить мангал для жарки шашлыков.

Об этом сообщает Telergam-канал 112.

Две отдыхающие компании из соседних беседок не смогли поделить мангал. В последствии между ними возник конфликт, который перерос в массовую драку. Один из отдыхающих достал нож, но не успел им воспользоваться.

Один человек пострадал в ходе потасовки, в настоящий момент он госпитализирован с подозрением на сотрясение головного мозга.

Личность того, кто нанес травмы потерпевшему, в настоящий момент не выявлена. Вопросом занимаются сотрудники правоохранительных органов, работа которых затруднена отсутствием камер видеонаблюдения около беседок.

Ранее мы писали, о том, как 32-летний мужчина из Биробиджана заказал нападение на жену после бытовой ссоры. Будучи в сговоре с двумя своими знакомыми, они осуществили избиение и ограбление супруги. Испугавшись, муж выбежал к ней на помощь, однако его все равно задержали. Поскольку два других соучастника преступления скончались ответственность за содеянное мужчина будет нести в одиночку.