Не поделили русского Серкана Болата: Лиана Гриба избила жену партнера по сериалу «Постучись в мою дверь» Никиты Волкова

Актриса из сериала «Постучись в мою дверь в Москве» Лиана Гриба избила жену своего экранного возлюбленного Никиты Волкова. В адаптации он сыграл российскую версию Серкана Болата. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно источнику, драка произошла еще 9 декабря, когда команда проекта отмечала окончание съемок. Лиана общалась с супругой Волкова и в беседе упомянула то, что их чувства с актером переросли в настоящие. Жена Никиты не поверила и заявила, что такого произойти не могло. Предположительно, из-за слов женщины «где я, а где ты» Гриба вышла из себя, выплеснула вино в лицо сопернице, а после напала на нее.

Пострадавшая жена Волкова обратилась в полицию и заявила, что актриса на протяжении 40-ка минут избивала ее руками и ногами. В больнице у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины.

Сами Лиана Гриба и Никита Волков пока никак не прокомментировали скандал.

Ранее актриса Екатерина Шумакова ответила на критику адаптации сериала «Постучись в мою дверь».