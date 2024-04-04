Екатерина Шумакова ответила на критику адаптации сериала «Постучись в мою дверь». Актриса выступила в защиту ремейка в беседе со «Страстями».

Съемки адаптации «Постучись в мою дверь» стали самым обсуждаемым событием в мире кино: поклонники гадали, кто из актеров исполнит любимых героев. После премьеры ажиотаж вокруг ремейка стал еще больше. Зрители раскритиковали русскую версию сериала, отметив полное сходство с оригиналом и отсутствие своих «фишек».

Екатерина Шумакова сыграла в новинке кино Маргариту, одну из подруг главной героини. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» актриса дала понять, что не согласна с критикой ремейка.

«Мне кажется, адаптации — это очень интересный формат. Лично мне очень любопытно, как бы та или иная история выглядела, случись она, например, в Москве, в Питере или еще в каком-нибудь городе», — высказалась Екатерина.

Также Шумакова объяснила феномен успеха турецкого сериала. По мнению актрисы, режиссерам удалось создать красивую историю, которая заставляет верить в чудеса и настоящую любовь.

«Для меня «Постучись в мою дверь» — это лёгкое, яркое и красивое кино о любви. Турецкая сказка в современных реалиях. Люди хотят верить в волшебство. Лично я верю! Мне кажется, что в этом сериале удалось создать волшебную атмосферу, в которую хочется погрузиться, поверить в чудеса и получить приятные эмоции от просмотра», — резюмировала актриса.

Полное интервью Екатерины Шумаковой о личной жизни и съемках с Владом Соколовским читайте здесь.