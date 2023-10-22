Не поделили электронную сигарету: студент обстрелял восьмиклассника из пистолета

Вооруженный травматическим пистолетом студент колледжа в Санкт-Петербурге обстрелял ученика восьмого класса из травматического пистолета. Молодой человек пытался отобрать у школьника электронную сигарету, передает Kp.ru.

Конфликт между студентом и восьмиклассником произошел в субботу вечером, 21 октября, на Гражданском проспекте. Молодой человек повстречал несовершеннолетнего с электронной сигаретой и попытался отобрать устройство у мальчика. Школьник оказал сопротивление грабителю, тогда тот достал пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов в оппонента. После нападения студент скрылся.

Однако спрятаться у юноши не получилось, его задержали полицейские. Пострадавший мальчик обратился за помощью в больницу. При осмотре у него зафиксировали ранения нижнего века правого глаза, мошонки и нижней трети левой голени. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

Ранее в подмосковных Химках возбудили уголовное дело в отношении подростков, которые избили сверстника. Хулиганы напали на жертву без особой причины.