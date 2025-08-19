Итальянский альпинист погиб, спасая застрявшую на пике Победы россиянку

Итальянский альпинист по имени Лука погиб, пытаясь спасти травмированную россиянку с пика Победы в Киргизии.

Как пишет Telegram-канал Mash, мужчина дважды в условиях плохой погоды поднимался к российской альпинистке по имени Наталья, застрявшей на высоте 7 тысяч метров, но сам в итоге получил переохлаждение и обморожение рук.

По предварительным данным, на высоте 6900 метров у Луки случился отек мозга. Его тело находится в пещере, где он прятался от снежной пурги.

Благодаря иностранцу Наталья все еще жива, так как он смог принести ей спальный мешок и газовый баллон. Альпинистка не может сама передвигаться из-за сломанной ноги.

Ранее сообщалось, что россиянка уже неделю ждет помощи на пике Победы. Профессиональные спасатели не смогли помочь ей, так как прилетели на вертолете, но попали в турбулентность и совершили жесткую посадку.

В настоящее время на пике Победы плохая погода – идет сильный снегопад. При этом пострадавшая россиянка все это время находится без еды, а ее палатка порвалась от сильного ветра.