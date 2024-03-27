Не пили, здоровались, но не помогали пожилым: что о подозреваемых в подготовке теракта в «Крокусе» сказали соседи

Соседи охарактеризовали подозреваемых в подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых. По словам людей, они были обычными, даже культурными мужчинами, но никогда не помогали пожилым. Об этом сообщает РИА Новости.

Знающие арестованных жители Твери признались, что ничего подозрительного в них не было. Они были вежливыми и воспитанными. Знакомые Исломовых рассказали, что никогда не замечали за ними пристрастия к алкоголю, они всегда здоровались с соседями по дому. Но одна пенсионерка отметила, что никогда не получала помощи от них.

«Я знаю, что они таксовали, потому что они все на такси ездили. Они с семьями все, много детей на семью», - рассказали соседи подозреваемых.

Напомним, что мужчины продали террористам машину, на которой они пытались скрыться после совершенного преступления в Красногорске 22 марта. По версии следствия, отец и его два сына оказывали также помощь со связью и логистикой.

К слову, пособником по делу проходит и сдававший квартиру в Москве террористам. 26 марта его привели в суд, на котором присутствовала его мать и, плача, заявляла, что он не виновен. По словам женщины, ее сын никак не связан с терактом.